السفارة السورية تنفي تدخلها في الاستحقاق الانتخابي اللبناني المقبل

بيروت- (د ب أ):

نفت السفارة السورية في لبنان، اليوم الثلاثاء، تدخلها في الاستحقاق النيابي اللبناني المقبل، مجددة تأكيدها احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال السفارة السورية في بيان صحفي اليوم:"تستمر بعض الجهات في الترويج لمزاعم حول تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب".

وأضافت أنها "تؤكد مجدداً احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، مشدّدةً "على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية".

وأشار البيان إلى السفارة السورية لا تستغرب "مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة".

وأعربت السفارة عن أملها في أن "ينجح لبنان الشقيق في التصدي لاستحقاقاته الدستورية بعيداً من محاولات التعطيل والتشويش ممن اعتادوا رهن اجنداتهم للخارج، وأن يشكل هذا الاستحقاق فرصة للبنان واللبنانيين للمضي نحو مستقبل فيه أمان واستقرار ونهوض وتنمية".

يذكر أن موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد 15 مايو المقبل ، أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فمن المقرر أن يجري يومي الجمعة أو الأحد السادس والثامن من الشهر المقبل ، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول التي يجري فيها الاقتراع.

وقرّر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة حيث ستتألف البعثة من مجموعات مختلفة من المراقبين، وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي