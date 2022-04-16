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موسكو تستهدف مصانع عسكرية في كييف لليوم الثاني

04:27 م السبت 16 أبريل 2022
موسكو تستهدف مصانع عسكرية في كييف لليوم الثاني

مقتل شخص وإصابة 19 آخرين في كييف

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(بي بي سي):
لليوم الثاني على التوالي، هاجمت روسيا منشآت صناعية عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف.
وضربت موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم مصنعا لتصنيع الدبابات والعربات المدرعة.
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شخصا واحدا قتل وأصيب عدد آخر.
وضربت روسيا يوم الجمعة مصنعا لإنتاج صواريخ "كروز نبتون" المضادة للسفن، وهى نفس الصواريخ التي أصابت سفينة موسكفا ، التي غرقت قبل ساعات فقط.
وحتى اللحظة، كييف هادئة ، حيث حولت موسكو تركيز ضرباتها إلى شرق وجنوب أوكرانيا.
وحذر العمدة السكان من وقوع مزيد من الهجمات في كييف، كما حذر من الألغام في المناطق الشمالية.
وفي جنوب شرق كييف، في مدينة بولتافا، أبلغ عمدة المدينة عن غارة جوية ليلية على مصنع، كما تعرض مطار عسكري في الجنوب للهجوم.
وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقتل ما يصل إلى ثلاثة آلاف جندي أوكراني منذ الغزو الروسي لبلاده.

هذا المحتوى من

BBC

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