وزير دولة بريطاني يصف غزو بوتين لأوكرانيا بالخطأ الاستراتيجي

شيكاغو - (د ب ا/ت ك أ):

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي هذا الأسبوع في شيكاغو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ استراتيجيا" جسيما في الاعتقاد بأن غزوه لأوكرانيا سيقسم الديمقراطيات الغربية.

وذكر أن بوتين شاهد بدلا من ذلك حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول المتحالفة متحدة ضد العدوان الروسي، في مؤشر على مرونة الديمقراطية.

وأوضح كليفرلي في مقابلة مع صحيفة تريبيون في شيكاغو الأربعاء الماضي إن "الديمقراطية فوضوية وغير منظمة فى نظر زعيم استبدادى مثل بوتين ، ومن المرجح أن تبدو دائما له كما لو أنها على حافة الانهيار".

وذكر : "أعتقد أن بوتين قرأ كل الدروس الخاطئة من العمليات الطبيعية التي تمر بها الديمقراطيات الليبرالية مثل الانتخابات والانتقادات".