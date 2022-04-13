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بوتين يعقد اجتماعا بشأن قطاع الغاز والنفط غدا الخميس

04:25 م الأربعاء 13 أبريل 2022
بوتين يعقد اجتماعا بشأن قطاع الغاز والنفط غدا الخميس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو-(د ب ا):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين يعتزم عقد اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز غدا الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج أن نائب رئيس الوزراء الكسندر فوفاك سوف يشارك في الاجتماع، كما سوف يدلي بخطاب.

وكان بوتين قد ذكر، في اجتماع نقل عبر التلفزيون عن تطوير منطقة القطب الشمالي، أن روسيا يمكنها أن تزيد صادرات الطاقة إلى الأسواق الجديدة بعدما رفضت بعض الدول "غير الصديقة" شراء الطاقة الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن روسيا يمكنها تطوير ورفع مستوى استخدام التطبيقات المركبة والمتقدمة فى تكرير ومعالجة النفط

وقال بوتين "رفض بعض الدول الغربية التعاون بشكل طبيعي، وكذلك في مجال الطاقة، أضر بالفعل بملايين من الأوروبيين وأسفر عن أزمة طاقة حقيقية".

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