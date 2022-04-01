Masrawy logo white

إعلان

مصر ترحب بتوصل الأطراف المتنازعة باليمن إلى هدنة شهرين

09:11 م الجمعة 01 أبريل 2022
مصر ترحب بتوصل الأطراف المتنازعة باليمن إلى هدنة شهرين

وزارة الخارجية المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن هُدنة لمدة شهرين اعتبارًا من الغد.

وتتطلع مصر إلى أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
وزارة الخارجية المصرية اليمن الأمم المتحدة
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مواعيد عرض مسلسلات رمضان على جميع القنوات (اضغط هنا)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا