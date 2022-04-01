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السودان: وصول طيران عسكري لمناطق القتال القبلي في جنوب دارفور

08:03 م الجمعة 01 أبريل 2022
السودان: وصول طيران عسكري لمناطق القتال القبلي في جنوب دارفور

الجيش السوداني

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الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) وصول طيران عسكري لمناطق القتال القبلي بين قبيلتي "الرزيقات" و"الفلاتة" جنوب مدينة نيالا عاصمة الولاية.

وقالت لجنة أمن جنوب دارفور- عقب اجتماع في نيالا، اليوم الجمعة: إن التوجيهات صدرت للقوات العسكرية بالتعامل بحسم مع أي تجمعات في تلك المناطق، محذرة من أي تجمع في مناطق محددة.

وناشدت اللجنة جميع المواطنين الابتعاد عن أي تجمعات في هذه المناطق.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أصدر توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية عسكريا، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون.

ووجه دقلو والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني، ولجنة أمن الولاية، بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فورا؛ لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور.

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