مجلس النواب الليبي يرحب بالبيان المصري السعودي

طرابلس- (أ ش أ):

رحب مجلس النواب الليبي، بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بشأن إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.

وأشار المجلس ،في بيان اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، بموقف البلدين المؤكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي "ليبي- ليبي "، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مثمنا المواقف الثابتة لمصر والسعودية، في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

يذكر أن مصر و السعودية أصدرا بيانا مشتركا في ختام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، أعربتا خلاله عن دعمهما إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.

وجاء في البيان أن الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي "ليبي - ليبي"، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية".

وأكد الجانبان ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها .