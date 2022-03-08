روسيا تحذر من تداعيات عالمية لحظر أمريكا واردات النفط الروسي

موسكو - (د ب أ)

انتقدت موسكو قرار الولايات المتحدة بفرض حظر شامل على واردات النفط الروسي الخام وحذرت من أن ذلك يمكن أن يعقبه تداعيات عالمية.

وكتبت السفارة الروسية في واشنطن عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "ضغط عقوبات الولايات المتحدة على روسيا تجاوز وبصورة كبيرة جميع حدود الحس السياسي والاقتصادي.. وكالمعتاد، لم تفكر الولايات المتحدة في حقيقة أن القيود دائما سلاح ذو حدين ".

وأضاف البيان أنه "من الواضح أن رفض مواردنا سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية. إن هذا سيؤثر سلبًا على مصالح الشركات والمستهلكين، وسيؤثر على الولايات المتحدة في المقام الأول".

وشددت السفارة على أن "روسيا لديها بدائل يمكنها توجيه منتجاتها عالية الجودة والتنافسية إليها".