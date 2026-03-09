قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده تقف إلى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون في جهود نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن هذا الموقف يأتي ضمن دعم سيادة لبنان واستقرارها الداخلي.

أوضح "الشرع"، أن موقف سوريا لا يزال ثابتاً في إدانة كافة أشكال الاعتداءات التي تطال السيادة العربية، مشدداً على أن احترام الحدود والحقوق الوطنية أساس للأمن الإقليمي.

وحذر الرئيس السوري، من أن التصعيد الراهن في المنطقة، بما في ذلك محاولات إغلاق مضيق هرمز والضربات على البنية التحتية للطاقة في الخليج، يمثل تهديداً وجودياً للمنطقة بأسرها ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.