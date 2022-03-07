كندا تفرض عقوبات على 10 روسيين آخرين ردا على الحرب في أوكرانيا

أوتاوا - (أ ش أ):

فرضت كندا، اليوم الإثنين، عقوبات على 10 أفراد آخرين ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا بناء على نصيحة أليكسي نافالني، وهو أكبر منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، العقوبات الجديدة أثناء وجوده في المملكة المتحدة إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

ونقلت شبكة "جلوبال نيوز" الإخبارية الكندية، عن ترودو إن الأفراد العشرة "متواطئون في هذا الغزو غير المبرر". لم يتم الكشف عن هوياتهم على الفور.

ووقال: "يشمل ذلك كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين والطبقة الحاكمة وأنصار القيادة الروسية". جاءت أسماء هؤلاء الأفراد من قائمة جمعها زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني".

وكان ترودو في المملكة المتحدة اليوم الاثنين للقاء جونسون وروت لبدء أسبوعه في أوروبا حيث سيناقش حرب روسيا في أوكرانيا مع حلفاء كندا.

ودعا نافالني الروس إلى تنظيم احتجاجات يومية ضد غزو موسكو لأوكرانيا.