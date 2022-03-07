شكري يؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية

القاهرة - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على مساندة بلاده لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب الوزير شكري في هذا الصدد عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

جاءت تصريحات الوزير شكري خلال استقباله اليوم الإثنين، كلاً من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصري السفير أحمد حافظ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استمع من الوفد الفلسطيني الرفيع إلى آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من صعوبات وتحديات متنامية، حيث أعرب الوفد عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك لما تبذله مصر من جهود صادقة لتقديم الدعم اللازم لكافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المرجوة.

واختتم المتحدث الرسمي بالقول إن الوزير شكري أشار إلى استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة.