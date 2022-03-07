زيلينسكي يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي

كييف - (د ب أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب استمرار الهجمات الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين إن مقاطعة الصادرات الروسية ضرورية، وبالتالي الاستغناء عن النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وأضاف: "يمكن تسمية ذلك حظرا أو مجرد أخلاق، عندما ترفض إعطاء الإرهابيين أموال... إذا كانوا لا يريدون الالتزام بقواعد التحضر، فلا ينبغي أن يتلقوا أي سلع أو خدمات من الحضارة أيضا".

وأكد زيلينسكي رغبة أوكرانيا في السلام، وأضاف: "لم نغز دولة أخرى مطلقا. لم نغز أرضا أجنبية أبدا. لم نقتل أبدا أفرادا مسالمين من شعوب أخرى.. لذلك لا دم على رايتنا".

وتتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب خطيرة. وفي المقابل، تصر موسكو على أن القوات الروسية تهاجم فقط أهدافا عسكرية.