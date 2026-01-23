إعلان

بوتين يلتقي المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر في الكرملين

كتب : مصراوي

12:44 ص 23/01/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لإجراء محادثات بشأن السلام في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين بدء المحادثات في مقره الرئيسي، بين بوتين والمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر.

وبحسب البيان يشارك في الاجتماع رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

وأعرب بوتين خلال لقائه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن سعادته بلقائه مجددًا.

بوتين الرئيس الروسي ستيف ويتكوف جاريد كوشنر السلام في أوكرانيا الكرملين

