بوتين يلتقي المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر في الكرملين

وكالات

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لإجراء محادثات بشأن السلام في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين بدء المحادثات في مقره الرئيسي، بين بوتين والمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر.

وبحسب البيان يشارك في الاجتماع رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

وأعرب بوتين خلال لقائه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن سعادته بلقائه مجددًا.