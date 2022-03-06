واشنطن "تعمل جاهدة" للتوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية

واشنطن- (بي بي سي):

تجري الولايات المتحدة محادثات مع بولندا بشأن إرسال طائرات ميغ المقاتلة إلى أوكرانيا، وجاء هذا عقب مناشدة الرئيس الأوكراني المسؤولين من كلا الحزبين في الولايات المتحدة لحث البيت الأبيض على مساعدة كييف في الحصول على طائرات مقاتلة من جيرانها في أوروبا الشرقية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إدارة بايدن تجري محادثات مع بولندا وتتشاور مع حلف الناتو بشأن صفقة محتملة للمساعدة في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من صنع روسي.

ستشمل الصفقة تبرع بولندا بمقاتلاتها القديمة من طراز ميغ روسية الصنع إلى أوكرانيا، وشراء طائرات إف 16 أمريكية الصنع عوضا عنها.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض "نحن نعمل مع بولندا لتقيم ما تحتاجه لمساندتها إن قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وجه نداء عاطفيا لأكثر من 300 عضو في الكونغرس الأمريكي يوم السبت، للمساعدة في نقل طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة إلى بلاده.

وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان من ولاية كاليفورنيا كل مايريده زيلينسكي هو موافقة الولايات المتحدة لبولندا ورومانيا بنقل طائرات ميغ روسية الصنع على أن تعوض واشنطن هذا بطائرات أكثر تقدما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الأمر متروك لبولندا إن كانت تريد نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. فهذا قرار سيادي ولن نعارض هذا بأي شكل من الأشكال.

لكن السؤال الصعب هو كيف يمكن إيصال الطائرات إلى أوكرانيا.