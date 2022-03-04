مجموعة السبع: يجب وقف الهجمات في محيط المفاعلات النووية

بروكسل - (د ب أ):

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى روسيا إلى وقف هجماتها على مواقع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال بيان نشر اليوم الجمعة بعد مشاورات بين المجموعة في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن أي هجوم مسلح أو تهديد تتعرض له محطات الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا تضم مجموعة السبع أيضا كلا من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

وتتولى قيادة المجموعة حاليا ألمانيا وتمثلها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر).

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية من داخل مجمع سكني للتدريب ليلة أمس أن حريقا اندلع في موقع محطة الطاقة النووية قرب مدينة زابوريجيا الأوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

وأكدت الهيئة الأوكرانية المشرفة على المحطة ووزارة الدفاع الروسية كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق أنه لم يتم قياس أي إشعاع متزايد في المنطقة.

ويقول بيان مجموعة السبع إن الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن إنشاء ممرات إنسانية في المناطق التي عانت بشكل خاص هو خطوة أولى مهمة.

وأضاف البيان: "يجب تنفيذ ذلك بشكل موثوق وسريع".

وأوضح البيان أن مقترفي جرائم الحرب من خلال استخدام الأسلحة ضد المدنيين بدون تمييز سيتعرضون للمساءلة.

كما التزمت مجموعة الدول السبع الكبرى يتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأوكرانيا مع تفاقم محنة السكان بسبب العدوان الروسي.

وكانت مجموعة السبع أعلنت عن فرض مزيد من العقوبات الصارمة على روسيا – وما يزال من غير الواضح ما هي هذه العقوبات.

يتحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته وأنصاره ونظام الحكم في بيلاروس بزعامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المسؤولية الكاملة عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه العقوبات.

في الوقت نفسه، أدان وزراء مجموعة السبع "الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات المضللة من قبل الحكومة الروسية ووسائل الإعلام المرتبطة بها" لدعم العدوان العسكري ضد أوكرانيا "الذي تنجم عنه المزيد من الخسائر في الأرواح" وفق تعبير البيان.