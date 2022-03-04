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زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف محطة "زابوريجيا" النووية

04:38 م الجمعة 04 مارس 2022
زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف محطة "زابوريجيا" النووية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الدبابات الروسية باستهداف محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية بشكل نشط.

وقال في خطاب اليوم الجمعة "هذا رعب، له أبعاد غير مسبوقة".

وأضاف الرئيس الأوكراني/44 عاما/ "الجيش الروسي نسي بالكامل تشيرنوبل"، في إشارة إلى حادث نووي ضخم وقع في أوكرانيا، في عام 1986 .

ورفضت روسيا الاتهامات، واصفة إياها بأنها "استفزاز من قبل نظام كييف".

وكان حريق قد نشب في مركز تدريب في مجمع محطة الطاقة النووية، الليلة الماضية، والتي تقع بالقرب من مدينة "انيرهودار" بجنوب أوكرانيا

وأخمد أكثر من 40 رجل إطفاء الحريق تماما وأصيب شخص واحد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أنه لم يتم رصد زيادة في مستويات الإشعاع النووي بعد إخماد الحريق بالمحطة الواقعة جنوبي البلاد.

وأعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها سيطرت بالكامل على محطة زابوريجيا، وأن مستويات الاشعاع النووي طبيعية.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا غزو أوكرانيا روسيا محطة زابوريجيا

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