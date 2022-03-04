دعا لاغتيال بوتين.. موسكو تطالب واشنطن بإدانة تصريحات سيناتور أمريكي

واشنطن - أ ش أ

طالبت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم الجمعة السلطات الأمريكية بشرح وإدانة بيان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الذي دعا إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت السفارة، في بيان نشرته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ونقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية في نشرتها الانجليزية: "نطالب بتفسيرات رسمية وإدانة شديدة اللهجة للتصريحات الإجرامية لهذا الأمريكي"، واصفة التصريحات بأنها مرفوضة ومشينة.

وكان جراهام كتب، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس، أن "الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإخراج هذا الرجل"، في إشارة إلى الرئيس "بوتين"، مضيفًا أن هذا الشخص سيقدم لروسيا والعالم بأسرة خدمة رائعة، وتساءل السيناتور عما إذا كان هناك "بروتوس في روسيا" أو "كولونيل أكثر نجاحًا في الجيش الروسي" ليقوم بهذا الأمر.

وأشارت السفارة الروسية، في بيانها، إلى "المستوى المرتفع للغاية من الخوف من روسيا وكراهيتها داخل الولايات المتحدة"، وقالت انه "من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تتفاخر بقيمها الأخلاقية باعتبارها "نجمة مرشدة" للبشرية جمعاء يعتبر أن الإرهاب يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية"!.