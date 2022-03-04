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شركة نايكي للملابس الرياضية تغلق كافة متاجرها في روسيا مؤقتا

12:56 ص الجمعة 04 مارس 2022
شركة نايكي للملابس الرياضية تغلق كافة متاجرها في روسيا مؤقتا

ارشيفية

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وكالات

ذكرت شركة نايكي للملابس الرياضية، أمس الخميس، أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في روسيا لتنضم بذلك إلى العديد من العلامات التجارية الغربية التي علقت أعمالها.. وفقا لما بثته قناة العربية.

قالت نايكي في وقت سابق من الأسبوع، إنها ستعلق مؤقتا بيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في روسيا ووجهت زبائنها هناك إلى متاجر أخرى.

ويغطي القرار المتاجر التي تملكها نايكي وتلك التي تديرها أيضا.

شركة نايكي غلق كافة متاجرها وسيا

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