الجيش الأوكراني: القوات الروسية تتجه إلى بيلاروس لاعادة تنظيم صفوفها

كييف- (د ب ا):

جاء في تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن القوات الروسية تتجه إلى بيلاروس لاعادة تنظيم صفوفها عقب تكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن الهدف من تحرك القوات هو" تناوب الوحدات التي تكبدت خسائر كبيرة، وتعزيز الوحدات الموجودة بالفعل، وإعادة التزود بالطعام والوقود والذخيرة وتنظيم إجلاء الجرحى و المرضى".

ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة على الفور.

وأوضح التقرير أن " العدو الروسي مستمر في شن عدوان مسلح كامل ضد أوكرانيا" مضيفا أن" القوات مازالت تحاول السيطرة على مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد".

من ناحية أخرى، مازال القتال مستمرا في روبيجني و سفرودونتسك وماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا. وقالت هيئة الأركان إن قوات الحرس الروسي تحاول عرقلة المقاومة الشعبية في المناطق المحتلة بالجنوب.