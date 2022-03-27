ماكرون يحذر من تصعيد النزاع في أوكرانيا غداة تصريحات بايدن حول بوتين

باريس- (أ ف ب):

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد من "تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا" غداة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزّار".

وقال ماكرون لقناة "فرانس 3" الفرنسية، "لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين". وسُئل ماكرون عن هذه التصريحات، فقال "نريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون الدخول في حرب. هذا هو الهدف وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال".