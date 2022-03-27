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ماكرون يحذر من تصعيد النزاع في أوكرانيا غداة تصريحات بايدن حول بوتين

02:55 م الأحد 27 مارس 2022
ماكرون يحذر من تصعيد النزاع في أوكرانيا غداة تصريحات بايدن حول بوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس- (أ ف ب):

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد من "تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا" غداة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزّار".

وقال ماكرون لقناة "فرانس 3" الفرنسية، "لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين". وسُئل ماكرون عن هذه التصريحات، فقال "نريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون الدخول في حرب. هذا هو الهدف وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال".

هذا المحتوى من

AFP
إيمانويل ماكرون فرنسا جو بايدن فلاديمير بوتين الحرب الروسية أوكرانيا
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