زيلينسكي يطلب مجددا مقاتلات ودبابات من بولندا

كييف - (د ب أ):

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بولندا مجددا إرسال طائرات مقاتلة ودبابات للمساعدة في القتال ضد الهجوم الروسي على بلاده.

وحذر زيلينسكي في مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره البولندي أندريه دودا من أنه إذا لم يتم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمقاتلات ودبابات فإن القوات الروسية سوف تمثل بعد ذلك تهديدا لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) المجاورة.

وقال زيلينسكي يوم السبت، وفقا للموقع الرسمي للرئيس الأوكراني عبر الإنترنت، إذا لم يساعد شركاء أوكرانيا كييف بهذه الطريقة " فإنه بذلك سيكون هناك خطر كبير بأن يشكل الجيش الروسي تهديدا صاروخيا ليس فقط لجيراننا -بولندا، وسلوفاكيا ،والمجر، ورومانيا ودول البلطيق - ولكن أيضا تهديد عسكري عام مباشر".

وأكد زيلينسكي أن حدود ومدن الدول المجاورة ستتعرض للتهديد من قبل الروس.

ويبدو أنه قد تم التراجع عن خطة بولندية لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا عبر قاعدة أمريكية في ألمانيا بعد اعتراضات أمريكية، على الرغم من مناشدات أوكرانيا.

وكان هناك قلق من واشنطن من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين قوات الناتو والجيش الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد للحرب.