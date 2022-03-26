زيلينسكي يدعو قطر إلى زيادة صادراتها من الغاز لأوروبا

الدوحة - (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قطر، والدول الأخرى المنتجة للغاز الطبيعي، إلى زيادة صادراتها من الطاقة لأوروبا من أجل خفض اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

وخلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت أمام منتدى الدوحة، قال زيلينسكي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج:" يمكن الاعتماد على دول مسؤولة مثل دولة قطر ومصدرين أقوياء للموارد الطبيعية، وبإمكان هذه الدول الإسهام في تحقيق الاستقرار في أوروبا".

وأضاف زيلينسكي في كلمته، عبر تقنية الفيديو:"يعتمد مستقبل أوروبا على جهودكم، وأطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة لنضمن أن يفهم كل واحد في روسيا أنه لا توجد دولة يمكنها أن تستخدم الطاقة كسلاح لابتزاز العالم".

يذكر أن روسيا تمد الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من حاجته من الغاز الطبيعي، وقد أسرع التكتل في البحث عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كشفا أمس الجمعة عن اتفاقية لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة. وكانت الولايات المتحدة حلت مؤخرا محل قطر كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

وكانت أوروبا سعت إلى تنويع إمداداتها عن طريق خطوط أنابيب من شمال افريقيا، ومن خلال إنشاء مرافق لاستيراد الغاز المسال.

وتمثل الشحنات الإضافية الأخيرة من الولايات المتحدة، ومن الشرق الأوسط تحديا لأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمناخ، ويجعلها تستغرق وقتا أطول لتحقيقها.

كان زيلينسكي ذكر في كلمته أن القوات الروسية دمرت مالايقل عن 59موقعا لها قيمة روحية في بلاده خلال غزوها للبلاد على مدار 31يوما.

وقال زيلينسكي " خلال 31يوما من هذه الحرب ، الحقت الهجمات الروسية أضرارا بما لايقل عن 59مبنى له قيمة روحية ، تشمل مساجد وكنائس ومؤسسات دينية وتعليمية ".

وأضاف أنه تم تدمير أو الحاق أضرار بأكثر من مئتي مدرسة والعديد من المستشفيات.

وتابع: "تخيلوا فقط أن القوات الروسية تهاجم عمدا هذه الأماكن التي يستخدمها المدنيون العاديون كملاجئ".