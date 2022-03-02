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بايدن: القوات الروسية تستهدف مناطق سكنية في أوكرانيا

06:33 م الأربعاء 02 مارس 2022
بايدن: القوات الروسية تستهدف مناطق سكنية في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن القوات الروسية تستهدف مناطق سكنية في أوكرانيا، خلال هجومها الذي بدأ منذ فجر الخميس الماضي.

وعلق بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، على إمكانية حظر الغاز الروسي ضمن العقوبات المحتملة قائلاً "كل الخيارات مطروحة".

وأشار إلى أن واشنطن على اتصال بالرئيس الأوكراني، مضيفًا أنه هو وحده من يقرر البقاء في كييف من عدمه.

جو بايدن الرئيس الأمريكي أوكرانيا القوات الروسية روسيا الغاز الروسي

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