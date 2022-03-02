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الكرملين: مرسوم رئاسي يمنع إخراج ما يزيد عن 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا

07:42 ص الأربعاء 02 مارس 2022
الكرملين: مرسوم رئاسي يمنع إخراج ما يزيد عن 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا

الكرملين

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موسكو-(أ ش أ):

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما حول الإجراءات الاقتصادية المؤقتة الإضافية لضمان الاستقرار المالي لروسيا.

وأوضح بيان للمكتب الصحفي للكرملين اليوم الأربعاء أن المرسوم يتضمن منع إخراج ما يزيد على 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا، وجاء في المرسوم بحسب وسائل إعلام روسية: "يمنع اعتبارا من الثاني من مارس الجاري نقل إلى خارج روسيا عملات أجنبية نقدا و(أو) الأدوات النقدية بالعملة الأجنبية بمبلغ يتجاوز ما يعادل 10 الآف دولار، والمحسوبة بالسعر الرسمي للبنك المركزي الروسي عند تاريخ عملية إخراج هذا النقد"، ويعتبر هذا القرار ساري المفعول من يوم نشره في الصحيفة الرسمية، أي من اليوم الأربعاء.

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Asha
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