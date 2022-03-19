أوكرانيا: 1500 منطقة بلا كهرباء بسبب العملية الروسية

كييف - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن العملية العسكرية الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 1500 منطقة في البلاد.

وقالت الوزارة حسبما نقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية، اليوم السبت "إنه على مدار أمس، تمت استعادة مصادر الطاقة لأكثر من 96 ألف مستهلك في مناطق سومي ودونستيك وزابوروجي وكييف، لكن لايزال هناك ما لا يقل عن 1327 منطقة بدون كهرباء، أي أكثر من 872 ألف مستهلك في المجموع".

وأضافت أنه يجري العمل حاليا بنشاط في مناطق خاركوف ونيكولاييف وخيرسون، كما تمت استعادة إمدادات الغاز لـ3841 مستهلكًا خلال اليوم الماضي، ويتبقى حتى الآن أكثر من 273 ألف مستهلك بدون إمدادات الغاز.. موضحة أن مهندسي الطاقة الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لإعادة الإضاءة والحرارة على وجه السرعة، لافتة إلى أنه مع ذلك تكون أعمال الإنعاش الطارئة معقدة أو مستبعدة في بعض المناطق بسبب اشتداد الأعمال العدائية ووقوع أضرار جديدة.

وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة "لافيف" غربي أوكرانيا أندري سادوفي، في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "إن عدد اللاجئين الأوكرانيين بالمدينة بلغ في الوقت الحالي أكثر من 200 ألف لاجئ، وهو ضعف التوقعات السابقة".

وأوضح أن عدد سكان المدينة يبلغ مليون نسمة، وتستضيف في الوقت الحالي مدينة إضافية أخرى، كما تم إنفاق مليون دولار يوميا للاجئين، لافتا إلى أن المجتمعات الدولية ساعدت فيما يتعلق بحالة اللاجئين، بالإضافة إلى أن المدينة فتحت المدارس والمسارح وساحاتها لإيواء اللاجئين، فضلا عن ترحيب العديد من السكان باللاجئين في منازلهم.

ونوه بأن هناك مساعدات يتم إرسالها من مدينة لافيف إلى مدن شرقي أوكرانيا، معربا عن تأييده للدعوة بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.