لافروف يتهم واشنطن بمنع كييف من الموافقة على مطالب موسكو

موسكو - (بي بي سي)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بمنع أوكرانيا من الموافقة على مطالب موسكو، خلال محادثات السلام التي يجريها البلدان في مسعى للتوصل إلى حل سلمي ينهي الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الوزير قوله إن "هناك شعورا دائما بأن هناك من يمسك بيد الوفد الأوكراني، على الأرجح الأمريكيون، مما يمنعهم من الموافقة على المطالب التي أعتقد أنها ضئيلة للغاية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا في أحدث خطاب له بالفيديو، إلى مفاوضات هادفة بشأن السلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي إنه "حان وقت اللقاء. حان وقت الحديث"، داعيا إلى محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.