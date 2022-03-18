البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمتين للجيش بالخارج

برلين - (د ب أ):

وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على تمديد مشاركة ألمانيا في عملية حلف شمال الأطلسي "ناتو" لمراقبة البحر الأبيض المتوسط، والمعروفة باسم "حراس البحر" لمدة عام آخر.

وصوت 507 نواب لصالح التفويض اليوم الجمعة مقابل 100 نائب عارضوه وامتنع نائب واحد عن التصويت.

تم تخفيض الحد الأقصى للجنود المنتشرين في الخارج من 650 إلى 550 ، وتقتصر منطقة العمليات بشكل أساسي على منطقة البحر المتوسط خارج الحيز الساحلي.

وتهدف عملية "حراس البحر" إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة.

لهذا الغرض يتم نشر السفن والطائرات من قبل حلف شمال الأطلسي في منطقة البحر المتوسط.

وبحسب القرار تشمل منطقة العمليات كلا من البحر المتوسط خارج حيز السواحل ومضيق جبل طارق ومنافذها والمجال الجوي فوقها.

وقالت الحكومة الألمانية "إن الانتشار في البحار الساحلية يتم فقط بعد موافقة الدولة المتاخمة، وفي حال لم تكن عضوا في حلف شمال الأطلسي، يتم ذلك على أساس قرار مجلس شمال الأطلسي وبعد موافقة البرلمان الألماني".

ووفقا لقرار البوندستاج، يمكن أيضا استمرار المشاركة الألمانية في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لمدة عام.

تتمثل مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في حماية المدنيين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتأمين المساعدات الإنسانية ودعم تنفيذ عملية السلام هناك.