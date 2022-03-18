الكرملين عن تصريحات بايدن بخصوص بوتين: تصل لحد الإهانة

وكالات:

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين تصل إلى "حد الإهانات الشخصية"، حسبما نقلت سي إن إن.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يعقد بانتظام: "تسمع موسكو وترى ما هو بالفعل تصريحات يومية يدلي بها الرئيس بايدن، والتي هي بالفعل، في الواقع، إهانات شخصية لبوتين".

وأضاف بيسكوف: "مع الأخذ بعين الاعتبار انفعال الرئيس بايدن وتعبه ونسيانه، والتي تؤدي إلى مثل هذه التصريحات العدوانية، لن نقوم بتقييمات دقيقة لكلماته، حتى لا نتسبب في مزيد من العدوانية".

وكان بايدن خلال حديثه في حفل غداء أصدقاء أيرلندا السنوي في يوم القديس باتريك، الخميس، قد قال إن بوتين كان "ديكتاتوراً قاتلاً، بلطجياً خالصاً،" يشن حرباً غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا.