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الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا تتواصل اليوم ووفدنا مستعد للعمل على مدار الساعة

03:37 م الخميس 17 مارس 2022
الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا تتواصل اليوم ووفدنا مستعد للعمل على مدار الساعة

المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المحادثات مع الجانب الأوكراني ستتواصل اليوم الخميس، وقال إن وفد بلاده للمفاوضات مستعد للعمل على مدار الساعة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول في إفادة صحفية :"من المقرر أن تتواصل المفاوضات اليوم. لا أعرف ما إذا كانت قد انطلقت بالفعل، لكن من المفترض أن تستمر بشأن أمور بعينها اليوم".

وأضاف أن الوفد الروسي "مستعد للعمل على مدار الساعة ... بينما، لسوء الحظ، لا نرى حماسة مماثلة من الجانب الأوكراني".

ونفى بيسكوف دقة تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" يفيد بالتوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا.

وقال عن التقرير :" هو أساسا ليس صحيحا، هناك بعض الأمور الصحيحة، ولكن في المجمل ليس صحيحا".

واستطرد بالقول :"العمل مستمر، وسنبلغكم فور حدوث تقدم".

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