Masrawy logo white

إعلان

سوريون ينظمون وقفة تضامنية دعما لروسيا

04:43 م الأربعاء 16 مارس 2022
سوريون ينظمون وقفة تضامنية دعما لروسيا

وقفة تضامنية دعما لروسيا ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دمشق- ( د ب أ):

نظم أهالي مدينة دير الزور في سوريا وقفة تضامنية مع روسيا رفضاً للسياسات الأمريكية الغربية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الأربعاء ، "رفع المشاركون خلال الوقفة أمام مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة علمي سوريا وروسيا ولافتات تؤكد حق روسيا المشروع في حماية المدنيين في دونيتسك ولوهانسك والدفاع عنهم في وجه الممارسات النازية لقوميين في أوكرانيا والمستمرة منذ سنوات".

وأعرب المشاركون عن " وقوفهم مع الشعب والقيادة في روسيا في الدفاع عن أمنها ، محملين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تحدث في أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من العالم".

مدينة دير الزور سوريا روسيا حماية المدنيين دونيتسك لوهانسك أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا