سوريون ينظمون وقفة تضامنية دعما لروسيا

دمشق- ( د ب أ):

نظم أهالي مدينة دير الزور في سوريا وقفة تضامنية مع روسيا رفضاً للسياسات الأمريكية الغربية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الأربعاء ، "رفع المشاركون خلال الوقفة أمام مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة علمي سوريا وروسيا ولافتات تؤكد حق روسيا المشروع في حماية المدنيين في دونيتسك ولوهانسك والدفاع عنهم في وجه الممارسات النازية لقوميين في أوكرانيا والمستمرة منذ سنوات".

وأعرب المشاركون عن " وقوفهم مع الشعب والقيادة في روسيا في الدفاع عن أمنها ، محملين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تحدث في أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من العالم".