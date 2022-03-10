تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الخميس، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1535 إصابة، و2687 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 514 ألفا و121 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1462 حالة وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 884,354 حالة، موضحة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.

‌ ‎وأشارت إلى شفاء 1,225 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 848,030 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض تسجيل 333 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 499 ألفا و465 إصابة، كما سجلت شفاء 1,212 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 480 ألفا و959 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 6,326 وذلك عقب تسجيل 5 حالات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1289 شخصا للشفاء"، فيما بلغت حالات الوفاة الجديدة 8 حالات في عموم محافظات البلاد.

وفي فلسطين، أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم تسجيل 9 وفيات، و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و745 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 540 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.