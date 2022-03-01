باشاغا: ملتزمون بإجراء الانتخابات الليبية حسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان

ليبيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء أن حكومته ستلتزم بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان، وسيقرها مجلس الدولة في الأيام القادمة.

وقال باشاغا - عقب منح الثقة لحكومته من مجلس النواب الليبي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - "إن عملية التصويت على منح الثقة لحكومته تمت بطريقة شفافة وعلنية وديمقراطية نزيهة وبإرادة ليبية".. مؤكدا أن حكومته ستسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار والانطلاق نحو الرفاه والازدهار والنماء.

وأعرب عن تطلع حكومته لإقامة علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة وفق الاحترام المتبادل، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لاستكمال الاستحقاقات الليبية سواء الدستورية أو الانتخابات أو المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات وعلى رأسها الأمنية والعسكرية والمؤسسات المدنية الأخرى.