أوكرانيا وكورونا والاقتصاد.. ملفات أول خطاب لبايدن حول "حال الاتحاد"

واشنطن - (ا ف ب)

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في أول خطاب له حول حال الاتحاد أمام الكونجرس إلى طمأنة بلاد تعيش قلقًا بالغًا من جراء الحرب في أوكرانيا، في كلمة سينصب التركيز فيها على الأوضاع في العالم أكثر مما ستتمحور حول الوضع في الولايات المتحدة.

وكان بايدن قد وجّه كلمة أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في أبريل 2021، لكنّ ذاك الخطاب لم يكن حول "حال الاتحاد"، المحطة البارزة على الساحة السياسية الأمريكية.

وفي الخطاب المعد بدقة متناهية، يقدّم الرئيس تقريرًا سنويًا حول إنجازاته للسلطة التشريعية.

وعادة ما تطغى على الخطاب الاعتبارات الوطنية، لكن الوضع هذا العام سيكون مختلفا.

73 بالمئة

أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي.بي.اس" أن 73 بالمئة من الأمريكيين يريدون أن يتطرّق الرئيس إلى غزو روسيا لأوكرانيا، قبل أي حديث عن الاقتصاد أو عن جائحة كوفيد-19.

وقد أيقن بايدن ذلك جيدًا، وهو أكد الإثنين أن الولايات المتحدة القلقة يجب ألا تخشى اندلاع نزاع نووي.

ويعطي غزو أوكرانيا الرئيس الأمريكي فرصة لامتداح نهجه الدبلوماسي، وهو كان قد تعهّد لدى تسلّمه السلطة تشكيل تحالف واسع مع قوى ديمقراطية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.

لكن في المقابل يمنعه هذا الغزو من التركيز على الطبقة الوسطى الأمريكية والصين، وهما عنوانان كان يعتزم صب جهوده في إطارهما لدى توليه سدة الرئاسة.

لكن على الرغم من كل شيء سيؤكد الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عاما للأمريكيين أن البلاد بأيد أمينة في عهده، علما بأن آخر الاستطلاعات يفيد بأن نسبة الأمريكيين المقتنعين بذلك أقل من 40 بالمئة.

وفي مؤشر إضافي إلى أن جائحة كوفيد-19 بدأت تنحسر، سيكون وضع الكمامة خلال خطاب الرئيس في مبنى الكابيتول اختياريا.

وتسجل الولايات المتحدة نموا كبيرا وتراجعا للبطالة. والمحكمة العليا ستضم قريبا أول أمريكية متحدرة من أصول إفريقية هي كيتانجي براون جاكسون التي اختارها بايدن للمنصب منفّذا بذلك تعهّدا كان قد قطعه.

لكن شيئا من ذلك لا يفيد إلى الآن بايدن والديمقراطيين المتخوّفين من نكسة في الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف.

وفي عام ونيّف لم ينجح بايدن الذي يقدّم نفسه على أنه دائم التفاؤل، في رفع معنويات الأمريكيين المحبطين للغاية، حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأظهر استطلاع نشره في نهاية يناير معهد غالوب أن 85 بالمئة من الأمريكيين يبدون رضاهم عن معيشتهم، لكن 17 بالمئة منهم فقط يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

تضخّم وانقسامات

على الصعيد الاقتصادي، يثير التضخّم المتسارع قلق الأسر الأمريكية.

وحول المسائل الاجتماعية الكبرى سواء تشريع الإجهاض أو تنظيم قطاع الأسلحة النارية أو مكافحة العنصرية، الانقسامات بين الحزبين أكثر حدة من أي وقت مضى.

وبهدف تهدئة المخاوف السائدة في البلاد، سعى بايدن بادئ الأمر إلى تمرير تشريعات تحولية كبرى، لكن استراتيجيته لم تثمر.

وفي حين نجح في تمرير خطته الكبرى للاستثمار في البنى التحتية، اضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن مشروعه للإنفاق الاجتماعي وخطّته لتعزيز حق التصويت، بسبب عدم توفر الغالبية البرلمانية المطلوبة.

ويسعى البيت الأبيض إلى تغيير التوجه. ومن المتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي الثلاثاء أمام الكونجرس مواقف محدّدة الأهداف وملموسة وتوافقية إذا أمكن، بشأن الهواجس اليومية للأمريكيين.

فهو، على سبيل المثال، سيتعهّد إيلاء اهتمام أكبر لمشاكل الصحة الذهنية في الولايات المتحدة، والتي تفاقمت منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19.

والثلاثاء اعتبر البيت الأبيض أن "بلادنا تواجه أزمة غير مسبوقة على صعيد الصحة الذهنية، لدى مختلف الفئات العمرية"، مشيرا إلى دراسات إحصائية تفيد بأن أعدادهم كبيرة.

وتظهر مقارنة تخلّلتها واحدة من هذه الدراسات أن نسبة المراهقين الذين تم نقلهم إلى أقسام الطوارئ بسبب محاولتهم الانتحار في الولايات المتحدة ارتفعت 51 بالمئة في مطلع العام 2021 عمّا كانت عليه في مطلع العام 2019.