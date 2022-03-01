فيديو- ترحيب حار وبكاء المترجم.. كواليس خطاب زيلينسكي في البرلمان الأوروبي

كتبت- هدى الشيمي:

قوبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بترحيب حار وحفاوة بالغة أثناء الخطاب الذي ألقاه أمام الدبلوماسيين في البرلمان الأوروبي، وأكد فيه أن بلاده تكافح من أجل البقاء.

شهدت القاعة ترحيبًا وتصفيقًا حارًا قبل وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني، عبر شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء، وقال :"نحن نقاتل من أجل أرضنا وحريتنا"، فأثار حديثه تعاطف مترجم اللغة الإنجليزية وأجهش بالبكاء.

وتابع زيلينسكي، الذي تواجه بلاده غزوًا روسيًا لليوم السادس :"نرغب في رؤية أطفالنا أحياء، أعتقد أن هذا أمر عادل".

أكد زيلينسكي، ٤٤ عامًا، أن الأوكرانيين يكافحون من أجل حياتهم وبقائهم، مضيفًا:"هذه أهم دوافعنا".

في الوقت نفسه، لفت إلى أن أوكرانيا تكافح لتكون كباقي الدول الأوروبية، وقال:"أعتقد أننا أظهرنا للجميع حقيقتنا".

"لا تتخلوا عنّا"

ودعا الرئيس الأوكراني القادة الأوروبيين إلى إثبات تضامنهم مع بلاده، بعد يوم واحد من توقيعه على طلب رسمي يطاله فيه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال:"لقد أثبتنا قوتنا، وأثبتنا أننا – على الأقل- مثلكم تمامًا، لذلك أثبتوا أنكم معنا، أكدوا لنا أنكم لن تتخلوا عنّا في معركتنا للبقاء".

وأضاف:"بعد ذلك ستنتصر الحياة على الموت، وسيخرج النور من قلب الظلام، نحن نكافح من أجل البقاء".

وبعد الانتهاء من خطابه، وقف الدبلوماسيون تحية لزيلينسكي وصفقوا بحرارة.

ويتوقع أن يصوت النواب الأوروبيون على قرار يدعم مسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي في نص غير ملزم. ويعود قرار الضم المحتمل إلى الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد بالإجماع.