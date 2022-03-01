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الكرملين: زيلينسكي هو الرئيس الشرعي لأوكرانيا

02:15 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الكرملين: زيلينسكي هو الرئيس الشرعي لأوكرانيا

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء أن روسيا لا تزال تعتبر فولوديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا.
وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا، قال بيسكوف :"نعم، إنه رئيس أوكرانيا".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف القول إن الرئيس الأوكراني "يمكنه أن يأمر (القوات الأوكرانية) بإلقاء أسلحتها، وعندها لن يسقط ضحايا".

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