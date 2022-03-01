ترودو وبايدن وقادة أوروبا يناقشون هاتفيًا الهجوم الروسي على أوكرانيا

أوتاوا-(أ ش أ):

شارك رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، في اجتماع عبر الهاتف، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وقادة المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبولندا، ورومانيا، والمملكة المتحدة، لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأدان القادة الهجوم العسكري الروسي الواسع النطاق على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، كما عبَّروا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات روسية على مناطق مدنية في عدد من المدن الأوكرانية، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وأكد القادة أن العملية الروسية تمثل تهديدا للسلام والاستقرار في أوروبا وحول العالم، وطالبوا روسيا بوقف هجومها وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية على الفور.

وأشار القادة إلى الأهمية الحاسمة للعمل الجماعي القوي لدعم الحكومة والشعب الأوكرانيين، وتأكيد ضرورة أن تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها في أوكرانيا، وتحقيقا لهذه الغاية، ناقش القادة العقوبات الصارمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين في روسيا، وعزمهم على مواصلة توسيع هذه الإجراءات في حال استمرار العملية الروسية، كما أدانوا دور بيلاروسيا في تسهيل الهجوم الروسي.

وتناولت المحادثات الأزمة الإنسانية الناشئة في أوكرانيا والدول المجاورة، وأشادوا ببولندا ورومانيا ودول أخرى لدعمها الأوكرانيين الفارين من العنف، واتفقوا على تعزيز الجهود لتعزيز أمن الدول المجاورة، والحاجة إلى زيادة الدعم الإنساني.