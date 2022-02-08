ماكرون يعلن استئناف مشاورات تنفيذ خطة مينسك لحل الأزمة الأوكرانية

كييف - (د ب أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استئناف المشاورات حول تنفيذ خطة مينسك للسلام.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال ماكرون في كييف اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا سيتم استئنافها على مستوى المستشارين في برلين بعد غد الخميس تحت إدارة ألمانية-فرنسية في إطار الصيغة المعروفة باسم صيغة نورماندي.

وأضاف ماكرون أن اتفاق مينسك هو الطريق الوحيد للوصول إلى السلام وحل سياسي دائم وأنه أيضا أفضل حماية لوحدة أراضي أوكرانيا.

وأعرب ماكرون عن اعتقاده بأن العمل على تنفيذ خطة السلام يمكنه أن يؤدي إلى استقرار الوضع في الأسابيع القادمة كما يمكنه أن يتيح البدء في تحقيق تهدئة دائمة لافتا إلى أن هذا يتطلب البدء في إجراء حوار دولي واسع النطاق عن إنشاء بنية جديدة للأمن بالنسبة لأوروبا.

من جانبه، قال زيلنيسكي في المؤتمر المشترك:" أجرينا اليوم محادثات ثرية- وفي رأيي- مثمرة للغاية". ولم يذكر الرئيس الأوكراني تفاصيل عن تحقيق تقدم محتمل في تنفيذ خطة السلام.

في الوقت نفسه، توقع زيلينسكي عقد لقاء على أعلى مستوى لصيغة نورماندي "في أقرب وقت".

كانت آخر قمة في إطار هذه الصيغة انعقدت في كانون الأول/ديسمبر 2019 في العاصمة الفرنسية باريس.

كان ماكرون أجرى مشاورات مساء أمس الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وقال ماكرون في كييف إن بوتين قال له إنه لم يكن هو من تسبب في إثارة التصعيد.

ومن المتوقع وصول ماكرون إلى برلين مساء اليوم لمقابلة المستشار الألماني أولاف شولتس، وسيتوجه الرئيس البولندي اندريه دودا للمشاركة في هذا اللقاء.

كان شولتس التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض مساء أمس الاثنين.