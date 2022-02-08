موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج "سبوتنيك في" المضاد لكورونا في مصر خلال الربيع

10:11 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
موسكو تأمل أن يبدأ إنتاج "سبوتنيك في" المضاد لكورونا في مصر خلال الربيع

لقاح سبوتنيك

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القاهرة- (د ب أ):

أعرب سفير روسيا لدى مصر جيورجي بوريسينكو، الثلاثاء، عن أمل موسكو في بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في" في مصر خلال ربيع العام الجاري.

قال بوريسينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد انتهت تقريبا مسائل نقل التكنولوجيا، وتقوم شركة مينافارم (المصرية) بإنتاج دفعات تجريبية من اللقاح، وسيتم بعد ذلك فحصها في مركز أبحاث الأوبئة الروسي (جاماليا) ... ونأمل أن يبدأ الإنتاج المنتظم في فصل الربيع".

أوضح أنه سيتم في البداية توجيه إنتاج مينافارم لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويمكن بعد ذلك ترتيب عمليات التسليم إلى دول أفريقية أخرى.

ووقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة العام الماضي مع مينافارم اتفاقية لتوطين إنتاج اللقاح الروسي في مصر. وتعمل الأطراف منذ ذلك الحين بنشاط على تنفيذ الاتفاقية التي تنص على إنتاج حوالي 40 مليون جرعة من العقار في مصر سنويا.

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