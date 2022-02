"مشان الله لا تضربوني".. تضامن واسع مع مأساة الطفل السوري فواز القطيفان (فيديو)

وكالات

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الطفل السوري المختطف محمد فواز القطيفان، ولقى مقطع فيديو يظهر تعذيب الطفل على أيدي عصابات إجرامية في سورية انتشارًا واسعًا وتفاعلاً من رواد مواقع التواصل والفنانين السوريين.

ويظهر الطفل السوري في فيديو خلال تعذيبه بهدف ابتزاز أسرته للحصول على فدية تعجز الأسرة السورية عن دفعها التي ناشدت الجهات المختصة لإنقاذ الطفل.

وتصدرت قضية الطفل السوري فواز القطيفان، مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصدر قصة الطفل المغربي ريان الذي وفته المنية عقب انتشاله من بئر قرب منزله ظل به مدة 5 أيام وسط جهود مغربية لإخراجه.

الجمعة الماضية نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقطعًا قصيرًا، لطفل مختطف يتعرض للتعذيب بهدف إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم. ويظهر في الفيديو الطفل فواز محمد القطيفان البالغ من العمر 6 أعوام، وهو يتعرض للضرب المبرح بما يبدو أنه حزام جلدي، وهو مستلق على سرير، وعار إلا من ملابسه الداخلية، ويبكي ويتوسل لخاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، قائلا: "مشان (من أجل) الله لاتضربوني".

وذكر شهود عيان، أن ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق الطفل خلال تواجده في قرية إبطع في ريف محافظة درعا جنوب سوريا في نوفمبر الماضي، وخطفوه واتطلقوا به بعيدا إلى جهة غير معلومة.

وطلبت العصابة الإجرامية فدية من أهله تقدر بنحو 500 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 150 ألف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عنه.

