أبناء الجزيرة والفرات يرفضون نقل مقاتلي "قسد" إلى مناطقهم

كتب : مصراوي

03:20 م 09/01/2026

حركة أبناء الجزيرة والفرات

سوريا- (د ب أ)

رفضت حركة أبناء الجزيرة والفرات، في مناطق شرق سوريا، نقل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينة حلب إلى مناطق شرق سوريا.

وقال أبناء الجزيرة السورية والفعاليات الشعبية والثورية في بيان لهم اليوم الجمعة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه: "نرفض بأشد العبارات عمليات النقل الممنهج لقطعان (قسد) الإرهابية من حلب إلى منطقة الجزيرة السورية، وإن منطقة الجزيرة السورية ليست مكبًا للنفايات البشرية ولا مستقرًا لمجرمي (قسد) وفلولها. نرفض قاطعًا تحويل أرضنا إلى ساحة لتجميع العناصر المتورطة بجرائم حرب".

وأضاف البيان: "نحذر المجتمع الدولي من تكرار (مسرحية داعش) المشبوهة؛ إن تجميع هذه القطعان الإرهابية اليوم هو إعادة إنتاج للفوضى الممنهجة تحت مسميات جديدة، ونُحمّل القوى المنفذة والجهات الدولية الداعمة المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذا الانتشار. إن هؤلاء الفلول مكانهم المحاكم والزنازين، وليس التوطين بين المدنيين".

ودعا البيان كافة أبناء العشائر إلى الاستنفار، : "ندعو كافة العشائر والفعاليات الثورية إلى الاستنفار الشعبي لرفض هذه المخططات التي تستهدف هوية المنطقة وأمنها".

وختم بيان أبناء الجزيرة والفرات: "الجزيرة السورية لن تكون مستودعًا لأدوات الفوضى، وسنواجه هذا العبث بكل الوسائل المشروعة لضمان أمن أهلنا وتطهير أرضنا".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فجر اليوم عن اتفاق لنقل مقاتلي "قسد" إلى مناطق شرق سوريا بأسلحتهم الخفيفة.

