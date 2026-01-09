سانا: المدنيون يبدأون الخروج من الشيخ مقصود بسوريا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المدنيين يستجيبون لطلب الجيش السوري الخروج من الشيخ مقصود، وهو الحي الوحيد المتبقي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في حلب.

وكان الجيش طلب من أهالي الشيخ مقصود إخلاء 5 مواقع ينطلق منها قصف قوات قسد، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش اليوم الجمعة قوله إنه سيستهدف مواقع في الشيخ مقصود حولتها قوات قسد إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلق لعملياته ضد أحياء حلب وفق ما نقلته القناة الإخبارية السورية.

وجاء تحرك الجيش السوري عقب رفض قوات قسد شروط إطلاق النار التي أعلنتها دمشق، والتي تنص على ضرورة انسحاب مقاتلي قسد من حلب.