زيلينسكي يطالب أمريكا بإظهار رد فعل بعد استخدام روسيا صاروخ أوريشنك

كييف- (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى اتخاذ رد فعل على استخدام روسيا صاروخا متوسط المدى قادرا على حمل رأس نووي في هجمات جديدة على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا قصفت جارتها الأصغر ليلة الخميس/ الجمعة، باستخدام 242 مسيرة و 22 صاروخا جوالا و 13 صاروخا باليستيا، بينها صاروخ أوريشنك القادر على حمل رأس نووي.

وأفاد الرئيس بإصابة بنية تحتية مدنية ومنشآت طاقة ومبنى تابع للسفارة القطرية في كييف جراء القصف، وأشار إلى سقوط العديد من القتلى.

ولم يتسن في البداية التحقق من المزاعم من مصدر مستقل، ولكن روسيا ذكرت أنها استخدمت صاروخ أوريشنك في هجمات على غرب أوكرانيا ردا على هجوم أوكراني مزعوم على أحد مقرات إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر العام الماضي.

ولم تضرب موسكو أوكرانيا بصاروخ أوريشنك، في السابق، إلا مرة واحدة في هجوم على دنيبرو في نوفمبر 2024.

وأشار زيلينسكي إلى "الحاجة لرد فعل واضح من العالم".