إعلان

زيلينسكي يطالب أمريكا بإظهار رد فعل بعد استخدام روسيا صاروخ أوريشنك

كتب : مصراوي

04:07 م 09/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى اتخاذ رد فعل على استخدام روسيا صاروخا متوسط المدى قادرا على حمل رأس نووي في هجمات جديدة على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا قصفت جارتها الأصغر ليلة الخميس/ الجمعة، باستخدام 242 مسيرة و 22 صاروخا جوالا و 13 صاروخا باليستيا، بينها صاروخ أوريشنك القادر على حمل رأس نووي.

وأفاد الرئيس بإصابة بنية تحتية مدنية ومنشآت طاقة ومبنى تابع للسفارة القطرية في كييف جراء القصف، وأشار إلى سقوط العديد من القتلى.

ولم يتسن في البداية التحقق من المزاعم من مصدر مستقل، ولكن روسيا ذكرت أنها استخدمت صاروخ أوريشنك في هجمات على غرب أوكرانيا ردا على هجوم أوكراني مزعوم على أحد مقرات إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر العام الماضي.

ولم تضرب موسكو أوكرانيا بصاروخ أوريشنك، في السابق، إلا مرة واحدة في هجوم على دنيبرو في نوفمبر 2024.

وأشار زيلينسكي إلى "الحاجة لرد فعل واضح من العالم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة أوكرانيا أوريشنك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

يحبه جماهير الأهلي وذكرى مؤلمة للفراعنة.. من هو حكم مباراة مصر وكوت ديفوار؟
رياضة عربية وعالمية

يحبه جماهير الأهلي وذكرى مؤلمة للفراعنة.. من هو حكم مباراة مصر وكوت ديفوار؟
إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة
زووم

إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة

2026 سنة الحظ؟ إليك الأبراج الأكثر حظًا في الفرص والعلاقات
علاقات

2026 سنة الحظ؟ إليك الأبراج الأكثر حظًا في الفرص والعلاقات
ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)
مصر تحتفل بمرور ٦٦ عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي
أخبار مصر

مصر تحتفل بمرور ٦٦ عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا