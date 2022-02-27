بث مباشر جلسة مجلس الأمن حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكالات:

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة اليوم، لبحث تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ عقود بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.