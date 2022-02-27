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المستشار الألماني يتعهد بتضامن كامل مع أوكرانيا ومواطنيها

01:20 م الأحد 27 فبراير 2022
المستشار الألماني يتعهد بتضامن كامل مع أوكرانيا ومواطنيها

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ):

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتضامن كامل مع أوكرانيا ومواطنيها في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال شولتس اليوم الأحد في بيان للحكومة أثناء الجلسة الخاصة بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن الهجوم الروسي على أوكرانيا: "بصفتنا ديمقراطيات وديمقراطيين، بصفتنا أوروبيات وأوروبيين، فإننا نقف بجانبهم ، على الجانب الصائب للتاريخ".

ووسط تصفيق الحاضرين بالبرلمان الألماني، دافع المستشار الألماني عن قرار الحكومة الاتحادية بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وقال: "لم يكن هناك رد آخر على عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وقال المستشار الألماني أيضا إنه في المستقبل المنظور يعرض بوتين أمن (أوروبا) للخطر، وأضاف أن بوتين لن يغير نهجه بين عشية وضحاها، ولكنه أكد أنه قريبا للغاية سوف تشعر القيادة الروسية بالثمن الباهظ الذي يتعين عليها دفعه.

وأشار شولتس إلى أن الحرب تعد كارثة بالنسبة لأوكرانيا، ولكنه سيتبين أنها كارثة بالنسبة لروسيا أيضا.

يذكر أن الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس قامت بتحول جذري في النقاش حول توريدات أسلحة لأوكرانيا أمس السبت، وتعتزم الحكومة الآن توريد أسلحة من مخزونات الجيش الألماني لأوكرانيا.

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