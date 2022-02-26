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بايدن يتعهد بدعم زيلينسكي في آخر اتصال بينهما

01:32 ص السبت 26 فبراير 2022
بايدن يتعهد بدعم زيلينسكي في آخر اتصال بينهما

جو بايدن

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واشنطن- (د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بدعم واشنطن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها على أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان أنه تحدث مع زيلينسكي واطلعه على المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الأمريكة الحالية لبلاده.

وتابع بايدن "أشيد بالأعمال الشجاعة للشعب الأوكراني الذي يقاتل للدفاع عن وطنه"، مضيفا "لقد نقلت إليه أيضا ما تقدمه الولايات المتحدة من دعم اقتصادي وإنساني وأمني مستمر بالإضافة إلى جهودنا المستمرة لحشد الدول الأخرى لتقديم مساعدة مماثلة".

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه يجري حاليا استكشاف عدد من الخيارات حول كيفية تأمين دعم إضافي لأوكرانيا.

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