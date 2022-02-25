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النقد الدولي: أوكرانيا تطلب تمويلا طارئا من الصندوق

11:56 م الجمعة 25 فبراير 2022
النقد الدولي: أوكرانيا تطلب تمويلا طارئا من الصندوق

صندوق النقد الدولي

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وكالات:

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا تطلب تمويلا طارئا من الصندوق، في ظل الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف مساء الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إنه "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية مساء 25 فبراير، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا أوكرانيا، بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت صباح الخميس 24 فبراير الجاري.

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