أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بعد يومين من العملية العسكرية.. روسيا تعلن استعدادها لمحادثات مع أوكرانيا

07:21 م الجمعة 25 فبراير 2022
بعد يومين من العملية العسكرية.. روسيا تعلن استعدادها لمحادثات مع أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بكين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب، في محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج، استعداد موسكو لعقد محادثات رفيعة المستوى مع كييف.

وقالت الخارجية الصينية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - "إن روسيا مستعدة للتفاوض مع الجانب الأوكراني على مستوى عال".

وأكد بوتين - في خطاب متلفز صباح أمس - أنه "استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس، واتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة من أجل حماية الأشخاص الذين عانوا من سوء المعاملة والإساءة والإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام كييف لمدة 8 سنوات".

وشدد الرئيس الروسي، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين روسيا الصين كييف أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا