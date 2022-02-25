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الرئيس الألماني لبوتين: أوقف جنون هذه الحرب

02:40 م الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس الألماني لبوتين: أوقف جنون هذه الحرب

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

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برلين - (د ب أ):

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الهجوم على أوكرانيا على الفور.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة في بيان في مقره الرئاسي بقصر بليفو في برلين: "أوقف جنون هذه الحرب الآن!"، مضيفا أن بوتين "شن حربا هجومية على أوكرانيا بذرائع كاذبة".

وأشار الرئيس إلى أن ما يمر به المواطنون في أوكرانيا الآن رهيب، مؤكدا أن لا أحد يريد عداوة مع الشعب الروسي، "لكن هذا الظلم لا يمكن أن يبقى دون رد واضح".

فرانك-فالتر شتاينماير ألمانيا فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا

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