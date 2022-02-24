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البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا

05:38 ص الخميس 24 فبراير 2022
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطابا للأمريكيين بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يوجه اليوم خطابا للأمريكيين بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا.

وقال بايدن إنه سيلتقي بنظرائه في مجموعة السبع صباح اليوم الخميس، ثم سيعلن عن العواقب الإضافية التي سيفرضها على روسيا، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضاف: سأراقب الوضع من البيت الأبيض وسأواصل تلقي تحديثات منتظمة من فريقي للأمن القومي.

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