بوتين ينفي نية بلاده إعادة الإمبراطورية الروسية في حدودها السابقة

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نية بلاده إعادة الإمبراطورية الروسية في حدودها السابقة.

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الثلاثاء في الكرملين، إن بلاده توقعت الادعاءات من قبل الغرب حول مساعيها لإعادة الإمبراطورية الروسية، مشيرا إلى أن هذه المزاعم لا تتطابق مع الحقيقة على الإطلاق.

وأضاف بوتين أن روسيا اعترفت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي بالوقائع الجيوسياسية الجديدة وتعمل بشكل نشط على تعزيز التعاون مع الدول المستقلة، التي ظهرت في المنطقة.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "حتى في القضايا الحادة والحادة للغاية، مثل التسوية في إقليم كاراباخ، تصرفنا دائما بحذر كبير انطلاقا من مصالح جميع الدول المنخرطة في العملية، وسعينا دائما للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع". وقال :" للأسف بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا لا نرى مثل هذا المستوى ومثل هذه الجودة في التعاون مع الطرف الأوكراني".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، تأتي تصريحات بوتين في إطار طمأنة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، التي بدأت تتخوف من وجود نوايا لدى روسيا لإعادة حدودها إلى عهد الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي السابق.